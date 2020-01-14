Каталония, Испания, , 22:55 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона в автономном сообществе Каталония. Об этом 14 января сообщила газета El Mundo.

По данным издания, взрыв с последующим пожаром произошёл на территории нефтехимического завода IQUOXE в районе населенного пункта Ла Канонха. Предприятие специализируется на производстве этилена.

Как сообщает издание, в результате взрыва погиб один человек, ещё шестеро пострадали. По данным медицинской служба Каталонии, пострадавших четверо, у всех тяжёлые ожоги. Данных о токсичных выбросах в атмосферу нет, но жителям близлежащих районов сделано предупреждение не открывать окна и двери, на случай, если они почувствуют запах дыма.

Сообщается, что зарево от пожара можно наблюдать на расстоянии нескольких километров. Из-за взрыва и пожара на предприятии было частично прервано железнодорожное сообщение и перекрыты несколько автодорог. На место пожара уже направились представители правительства Каталонии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим пожаром на нефтехимическом предприятии в Каталонии.

Читайте ранее в этом сюжете: На нефтехимическом заводе в Каталонии прогремел взрыв