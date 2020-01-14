Великий Новгород, , 22:39 — REGNUM ГУ МЧС России по Новгородской области распространило штормовое предупреждение. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ведомство предупреждает об усилении ветра.

«15 января, начиная с 3 часов ночи и с сохранением в течение дня местами по области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15−18 м/с», — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Новгородской области просят жителей региона соблюдать меры осторожности.

Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей, не прятаться от ветра около стен домов и держаться подальше от остановок, рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий.