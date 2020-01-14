Таррагона, , 22:09 — REGNUM В результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Отмечается также, что инцидент произошёл на нефтехимическом предприятии IQOXE, расположенном в районе Ла Канонхи.

Местных жителей уже попросили закрыть окна, двери и не выходить из помещений до особого распоряжения.

Соцсети пестрят видеороликами с места событий: на кадрах виден огонь и дым.