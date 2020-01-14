Каталония, Испания, , 22:46 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на территории промышленно-индустриальной зоны в испанской провинции Таррагона в автономном сообществе Каталония в Испании. Об этом 14 января сообщает служба гражданской обороны региона в Twitter.

По данным ведомства, взрыв с последующим пожаром произошёл на территории промышленного предприятия на южном полигоне Таррагоны. На место происшествия направлены несколько пожарных расчётов.

По данным ряда испанских СМИ, взрыв произошёл на нефтехимическом заводе. Зарево от пожара можно наблюдать на расстоянии нескольких километров от места происшествия.

В службе гражданской обороны настоятельно попросили жителей близлежащих районов не открывать окон и дверей домов и не выходить на улицу, пока не будет получена информация о причинах и обстоятельствах взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре рядом с газозаправочной станцией в Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси произошел пожар рядом с газозаправочной станцией