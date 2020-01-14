Таррагона, , 21:55 — REGNUM В каталонской провинции Таррагона прогремел взрыв. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт гражданской обороны автономии Каталония.

Как сообщается, из-за взрыва и пожара на предприятии в южной части Таррагоны объявлена тревога. О жертвах и пострадавших на данный момент ничего не известно. Жителей расположенных рядом жилых зданий просят закрыть окна, двери и не выходить из помещений до особого распоряжения.

Вместе с тем, издание El Periodico сообщает о взрыве на территории завода, а газета Diari de Tarragona отмечает, что в результате взрыва есть пострадавшие.

В соцсетях распространяются видеоролики, на которых виден огонь и дым. Утверждается, что кадры сняты неподалёку от завода в Таррагоне.