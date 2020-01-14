Краснодар, , 21:49 — REGNUM Уголовное дело возбуждено сотрудниками УФСБ по факту хищения персональных данных клиентов менеджером по продажам отделения ПАО «Сбербанк» в городе Краснодаре. Об этом 14 января сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Сотрудниками УФСБ при взаимодействии с сотрудниками банка было предварительно установлено, что менеджер по продажам, используя специальное программное обеспечение, незаконно получила сведения о клиентах, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельцев. В дальнейшем сотрудница банка планировала продать полученные сведения заинтересованным лицам.

По выявленным фактам ГУ МВД России по Краснодарскому краю заведено уголовное дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В настоящее время устанавливаются возможные сообщники подозреваемой и её причастность к другим противоправным действиям.

В пресс-службе Краснодарского отделения ПАО «Сбербанк» уточнили, что сотрудница, подозреваемая в причастности к нарушениям в работе с конфиденциальной информацией, уволена, банку и клиентам ущерб нанесён не был.

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