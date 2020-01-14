Каир, , 21:29 — REGNUM Крушение потерпел истребитель ВВС Египта во время тренировочного полёта. Об этом 14 января сообщает новостной портал Al Youm As Sabi со ссылкой на официального представителя египетских вооруженных сил Тамера ар-Рифаи.

По данным портала, истребитель потерпел крушение в ходе учебного полёта, пилот воздушного судна не выжил. Тип самолёта не указывается.

Причины произошедшего устанавливаются. Специалисты не исключают как техническую неисправность, так и ошибку пилотирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении истребителя МиГ-29, которое произошло в ходе тренировочного полёта в начале декабря 2019 года.

Пилот истребителя остался жив, благодаря катапультированию. Самолёт был поставлен в Египет из России в рамках контракта 2016 года.

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