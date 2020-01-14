Йошкар-Ола, , 21:04 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») после доследственной проверки по факту гибели водителя КамАЗа, который перевозил зерно. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, 26 декабря 2019 года при выгрузке зерна, прибывшего из Чувашии, платформа, на которой стоял КамАЗ, накренилась и зерно засыпало стоящего рядом водителя. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года в Чувашии в результате нарушения правил охраны труда на одной из местных агрофирм погиб рабочий. Мужчину затянуло зерновыми массами, когда он спустился в бункер за оставленной там лопатой.