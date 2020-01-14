Киев, , 21:27 — REGNUM В больницах столицы Украины остаются пять человек, которые пострадали во время прорыва тепломагистрали возле торгового центра Ocean Plaza, сообщил 14 января телеканал «1+1».

Больше всех пострадал 63-летний мужчина, у него обожжено 8% тела. Все госпитализированные оказались пассажирами транспорта и прохожими, которых затопило кипятком. Ещё пять человек врачи отпустили домой.

Напомним, в результате прорыва крупной трубы кипятком залило первый этаж, подвальные помещения Ocean Plaza, а также прилегающую улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве в другом районе города также произошёл прорыв трубы с горячей водой, но на этот раз никто не пострадал.

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