Пекин, , 20:43 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибли при внезапном проседании проезжей части и падении автобуса в образовавшуюся яму на северо-западе Китая. Об этом 14 января сообщает информационный портал Sina.

Авария произошла в 17:36 по местному времени (12:36 мск) в городе Синин, который является административным центром провинции Цинхай, в районе Чэнчжун, на улице Наньдацзе.

По словам очевидцев, неожиданно просел асфальт на проезжей части под ехавшим рейсовым автобусом и транспортное средство провалилось в образовавшуюся дыру. В результате ЧП погибли девять человек, пострадали 16. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Причина и обстоятельства произошедшего выясняются, в настоящее время начато расследование. Работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате падения автобуса в яму на проезжей части в Китае.

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