Ульяновск, , 20:12 — REGNUM Никаких заявлений и жалоб, связанных с недовольством родителей покупкой нижнего белья учительницей в городе Ульяновске, не поступало. Об этом 14 января сообщила журналистам пресс-служба управления образования администрации города.

По информации издания «Комсомольская правда в Казани», родители учеников одной из школ Ульяновска потребовали уволить учительницу из-за того, что школьники увидели, как педагог покупает себе нижнее бельё в одном из магазинов торгового центра в Ульяновске.

Сообщалось, что мать одной из учениц якобы высказала недовольство в социальных сетях тем, что учительница выбирает бельё, зная, что за ней могут наблюдать её ученики. Также якобы мать ученицы выразила надежду, что директор школы обратит внимание на возмущение родителей и уволит учительницу за покупку белья на глазах учеников.

В управлении образования администрации города Ульяновска пояснили, что до настоящего времени никаких жалоб в связи с описанной в СМИ ситуацией не поступало. Ни одно общеобразовательное учреждение не сообщало в ведомство никакой информации, связанной с жалобами родителей учеников на подобный инцидент. Более того, никаких данных о сообщении родителей в социальных сетях по поводу покупки белья учительницей, как и поста на эту тему найдено не было. В управлении образования попросили представителей СМИ впредь быть внимательней к своим публикациям и проверять достоверность поступившей информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о требовании родителей уволить учительницу в Ульяновске за покупку нижнего белья.

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