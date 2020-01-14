Киев, , 20:05 — REGNUM В столице Украины на улице Нижнеключевая в районе жилого комплекса Campus прорвало трубу с горячей водой, сообщил 14 января ресурс dtp.kiev.ua.

«Вчера ТЦ Ocean Plaza затопило кипятком, потому что на улице прорвало трубу с горячей водой. Сегодня уже возле ЖК Campus аналогичная ситуация. Где дальше?» — задаются вопросом журналисты.

Напомним, 13 января в районе торгового центра Ocean Plaza в Киеве прорвало тепломагистраль, из-за чего торговый центр и прилегающие улицы оказались залиты кипятком. В результате пострадали десять человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция завела уголовное дело по факту прорыва тепломагистрали в Киеве по статье «умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства».

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