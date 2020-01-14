Аккра, , 19:49 — REGNUM Более 30 человек погибли, 59 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Западной Африке, на юге Ганы. Об этом 14 января сообщает местное информационное агентство Ghana News Agency.

Авария произошла утром на скоростной автотрассе рядом с населенным пунктом Домпоасе, расположенном в 200 км от столицы Ганы, города Аккры. Произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов при попытке водителей одного из автобусов совершить манёвр по обгону.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 29 человек, в том числе оба водителя автобусов, ещё пятеро скончались в больнице. Ранения разной степени тяжести получили 59 человек, многие из них находятся в критическом состоянии.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и спасатели. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 34 погибших в результате столкновения двух автобусов на юге Ганы.

Читайте ранее в этом сюжете: При столкновении двух автобусов на юге Ганы погибли 34 человека