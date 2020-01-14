Ульяновск, 14 января 2020, 19:34 — REGNUM В Ульяновске отдельные родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья при школьниках.
Бурное обсуждение в социальных сетях вызвала ситуация в торговом центре областной столицы, где учительница выбирала себе бюстгальтер. По словам матери одной из учениц, это увидели школьники, и начали обсуждать нижнее бельё преподавателя.
Эту позицию поддержали лишь несколько человек. Подавляющее большинство назвало это требование безосновательным.
Об уровне воспитания самих детей вопросы не поднимались.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновской области в центре скандала не раз оказывалась советница губернатора Светлана Опенышева: в первый раз — из-за селфи в «шоколадной» ванне, затем — из-за комментария в «Фейсбуке» к посту об инсулинозависимой женщине, посоветовав её откормить.