Ульяновск, , 19:34 — REGNUM В Ульяновске отдельные родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья при школьниках.

Бурное обсуждение в социальных сетях вызвала ситуация в торговом центре областной столицы, где учительница выбирала себе бюстгальтер. По словам матери одной из учениц, это увидели школьники, и начали обсуждать нижнее бельё преподавателя.

«Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит», — приводит «Комсомольская правда» мнение одной из родительниц, которая уверена, что таким педагогам «не место в школе», и потребовала уволить учителя.

Эту позицию поддержали лишь несколько человек. Подавляющее большинство назвало это требование безосновательным.

Об уровне воспитания самих детей вопросы не поднимались.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновской области в центре скандала не раз оказывалась советница губернатора Светлана Опенышева: в первый раз — из-за селфи в «шоколадной» ванне, затем — из-за комментария в «Фейсбуке» к посту об инсулинозависимой женщине, посоветовав её откормить.