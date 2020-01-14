Пекин, , 19:31 — REGNUM Студентка, пять лет из-за финансовых трудностей питавшаяся рисом и маринованым перцем чили, умерла от истощения в Китае. Об этом 14 января сообщает издание South China Morning Post.

Девушка осталась сиротой в 18 лет и была вынуждена самостоятельно заботиться о младшем брате, которому требовалась помощь медиков из-за проблем со психикой. При этом девушка получала пособие в 300 юаней (около 2700 рублей).

При этом девушке удалось поступить в колледж, где ей платили стипендию в семь тысяч юаней (62 200 рублей) в год. Студентка с младшим братом проживали у родственников, которые не могли им помочь, поскольку сами испытывали финансовые трудности.

Из-за тяжёлой финансовой ситуации девушка стала экономить на еде, питаясь только рисом и маринованым перцем чили. В результате такой страшной вынужденной «диеты» студентка стала весить 22 кг, у неё возникли серьёзные проблемы с почками и сердцем. Девушка обратилась за помощью в благотворительные организации, и её история вызвала отклик у неравнодушных людей. На лечение девушки было собрано около миллиона юаней (девять миллионов рублей).

К сожалению, врачам не удалось спасти девушку. Она скончалась 13 января.

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