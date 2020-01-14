Ульяновск, 14 января 2020, 18:46 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области подросток едва не остался без кисти руки из-за взрыва петарды. Чтобы спасти руку, врачи провели сложную операцию с кожной и костной пластикой, сообщает региональный минздрав.
Петарда в новый год взорвалась в руке подростка, с ранением его доставили областную детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева. Врачи диагностировали у него рваную рану руки, контузию, разрывы мягких тканей кисти, частичную ампутацию пальца. Медики считают, что ребёнку повезло: он мог бы остаться без руки.
Всего во время новогодних праздников в травматолого-ортопедическое отделение больницы госпитализированы 22 пациента.
Отметим, что в Центральную клиническую медико-санитарную часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова с 31 декабря по 8 января в приёмное отделение обратились 415 человек, в травматологический пункт — 758 человек, в амбулаторно-поликлиническую службу — 1713 человек. Преимущественно жители обращались в поликлинику с простудными заболеваниями и обострением хронических патологий.