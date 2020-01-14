Зинджибар, , 18:37 — REGNUM Пять человек стали жертвами стрельбы в мечети селения Ас-Сулаа (провинция Абьян, Йемен), передаёт 14 января Al Arabiya.

Уточняется, что 11 человек получили ранения, причём состояние некоторых оценивается как тяжёлое. По данным полиции, погиб имам мечети.

Огонь был открыт во время полуденной молитвы мужчиной с автоматом. Предположительно, стрелок, который после содеянного скрылся, является психически больным.

Напомним, большинство жителей Йемена являются мусульманами, причём чуть более половины — суннитами шафиитского толка.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт на юге Йемена: семь человек погибли