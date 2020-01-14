Токио, , 18:26 — REGNUM Статую бога Эбису, унесённую в океан в 2011 году мощным цунами, смогли вернуть власти города Кэсэннума на северо-востоке Японии. Об этом 14 января сообщает газета The Mainichi.

Статуя бога Эбису, входящего в пантеон Семи богов счастья, особо почитаемых в Японии, была установлена в 1988 году на берегу залива Кэсэннумы. Силуэт божества, отражающийся на водной глади, служил для жителей города добрым предзнаменованием. Бог, изображённый в виде низенького мужчины с рыбой в руках, считается покровителем рыбаков, торговцев и дарит хороший улов и безопасность в плавании.

Во время цунами в 2011 году статую унесло унесло волной в неизвестном направлении. Жители города несколько лет пытались найти статую, но обнаружили её только в 2019 году на дне океана во время строительных работ. Уточняется, что за несколько лет пребывания в воде статуя совершенно не подверглась разрушению.

Как пояснил один из служителей города, спасение и возвращение статуи Эбису даёт надежду всем жителям. Властями города было принято решение перенести статую божества в храм, чтобы не подвергать её новым возможным ударам стихии в будущем.

Напомним, в 2011 году на северо-восточном побережье японского острова Хонсю мощный подземный толчок магнитудой 9, вызвавший серию катастрофических цунами. Ударом стихии была выведена из строя система охлаждения и энергоснабжения на АЭС «Фукусима — 1», что привело к радиоактивным выбросам и заражению ими прилегающих к станции районов. Во время катастрофы погибло около 18 400 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что извлечение топливных стержней на пострадавшей в результате аварии АЭС «Фукусима — 1» планируется перенести с 2023 на 2028 год.

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