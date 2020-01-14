Казань, , 18:22 — REGNUM В отношении жителя Татарии, который ранее неоднократно привлекался к уловной ответственности, возбуждено дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По данным следствия, 10 января в Нижнекамске экипажу ГИБДД сообщили о неадекватном поведении на дороге одного из водителей. Подозрительную машину остановили, женщине, которая находилась за рулем, предложили пройти медицинское освидетельствование. Она отказалась, и инспекторы стали составлять административный протокол в её отношении.

В этот момент из автомобиля вышел 37-летний мужчина, который стал пререкаться с сотрудниками ГИБДД, а затем попытался ударить одного из правоохранителей охотничьим ножом. Полицейский вынужден был предупредить нарушителя о возможности при необходимости использовать табельное оружие.

В дальнейшем мужчина бы задержан и помещен под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Иркутской области, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции. 45-летнему жителю Иркутской области на станции Киров отказали в проезде на поезде, так как он был пьян и нарушал общественный порядок. Когда на перрон прибыл наряд транспортной полиции, то подозреваемый отказался проследовать в отдел и ударил полицейского по голове. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).