Аккра, , 18:13 — REGNUM Как минимум 34 человека погибли в результате столкновения двух автобусов в Западной Африке, на юге Ганы. Об этом 13 января сообщил новостной портал Pals.

По предварительным данным, авария произошла на скоростной трассе, в момент, когда один из пассажирских автобусов выехал на полосу встречного движения при совершении манёвра по обгону.

В результате лобового столкновения двух автобусов с пассажирами на месте погибли 29 человек, в том числе водители обеих автобусов. Ещё пять человек скончались в больнице. Сотрудники полиции не исключают, что число погибших может возрасти.

Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и службы спасения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 27 человек в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в центральной части Эфиопии.

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