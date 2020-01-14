Екатеринбург, , 18:54 — REGNUM Сотрудникам Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского выплатили только оклады за декабрь 2019 года. Об этом сообщает «Ура.ру».

По данным издания, некоторые представители администрации ЦПКиО получили зарплату в 6−8 тысяч рублей после новогодних каникул — якобы по причине меньшей посещаемости парка зимой.

Данные изменения не коснулись нового директора Екатерины Кейльман, сообщает источник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, новая руководительница вступила в должность в начале декабря 2019 года. До этого Кейльман руководила концертными площадками.

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