Воронеж, , 17:50 — REGNUM Бывший заведующий отделением анестезиологии-реанимации Воронежской областной клинической больницы № 1 предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил 14 января старший помощник прокурора области Михаил Усов.

57-летнему медику инкриминируется совершение 20 эпизодов преступлений по ч. 2, п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере»). Как считает следствие, мужчина с августа 2018 года по январь 2019 года систематически получал взятки от своих подчинённых — за общее покровительство по службе. За это он устанавливал врачам увеличенный размер стимулирующей надбавки к окладу, а также давал возможность постоянно работать на плановых операциях, что также влияло на размер оклада. Общая сумма взяток, полученных теперь уже бывшим завотделения от подчинённых оценивается в сумму около шести миллионов рублей.

В Следственном управлении СКР добавили, что объем уголовного дела составил 28 томов, обвинительного заключения 1,6 тыс. листов. На предварительном следствии бывший заведующий вину в получении взяток не признал. Тем не менее, следователи сочли, что доказательств вины экс-завотделения достаточно.

В настоящее время дело направлено для рассмотрения в левобережный суд Воронежа. Бывшему врачу грозит до 15 лет лишения свободы.