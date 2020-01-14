Курган, , 17:46 — REGNUM В Курганской области полицейские ищут пострадавших от потребительского кооператива по газификации. В отношении председателя организации возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

На данный момент известно, что учредитель и председатель потребительского кооператива по газификации в период с 2013 по 2015 год нанесла ущерб жителям Курганской области в 2,5 млн рублей. Женщина собрала с садоводов деньги в счёт оплаты будущей газификации. Но работы исполнены не были, а деньги потрачены председателем на собственные нужды, считают полицейские.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Установлены 65 потерпевших из СНТ «Виктория», «Полянка-2», «Оазис» Кургана, а также села Барашково Варгашинского района. Однако следствие полагает, что круг пострадавших гораздо шире и просят сообщить полиции о других фактах мошенничества при газификации.