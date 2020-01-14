Киров, , 17:46 — REGNUM Взрослый лось и лосёнок были спасены из ледяного капкана жителями Кировской области. Об этом 14 января сообщает сообщает пресс-служба правительства региона.

Лосёнка, застрявшего между льдин около поселка Суводи Оричевского района, спас житель посёлка Александр Корякин. Мужчина подобрался к животному и, зацепив его верёвками, вытащил на твёрдую почву из ледяного капкана.

Второй случай произошёл в Советском районе. Здесь местные жители обнаружили взрослого лося, лежавшего на льду озера в истощённом состоянии уже несколько дней. Спасение попавшего в беду животного организовал государственный инспектор по охране диких животных Леонид Албахтин. В спасательной операции, которая продлилась около трёх часов, приняли участие егеря и добровольцы.

Лось, пытаясь перейти озеро, вышел на лёд, но не смог выбраться на берег из-за крутых склонов и обледеневших горок по краям водоёма. Животное подняли на берег, за ним несколько часов наблюдали специалисты, а после лось пришёл в себя и продолжил путь.

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