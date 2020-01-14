Гатчина, Ленинградская область, , 17:36 — REGNUM В городе Гатчина Ленинградской области 36-летняя женщина убила 33-летнего сожителя, который среди ночи вломился в квартиру, где также находились дети. Женщина утверждает, что потерпевший ее домогался, а после отказа в близости попытался изнасиловать 16-летнюю дочь. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, мужчина проник в квартиру, где находилась женщина с детьми, в ночь на 14 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через балконную дверь.

«В ходе выяснения отношений подозреваемая задушила мужчину. В настоящее время следствием проверяется версия подозреваемой о совершении противоправных действий в отношении нее и ее 16-летней дочери со стороны мужчины», — отметили в СУ СКР.

Идет работа по установлению обстоятельств совершенного преступления, назначен целый ряд судебных экспертиз.

По данным СМИ, мужчина уже не раз попадал в поле зрения полиции за свое агрессивное поведение. Однако версия об убийстве в ходе самообороны нуждается в тщательной проверке — не исключено, что мужчина был убит преднамеренно, поскольку находился в состоянии сильного опьянения, что затрудняло его сопротивление.