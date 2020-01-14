Москва, , 17:30 — REGNUM В поезде «Симферополь — Москва» 10 января произошёл инцидент с ребёнком, сообщил телеграм-канал «ОПЕР слил».

Происшествие попало на видео камер наблюдения. На кадрах пассажирка без нижнего белья вытащила из купе в коридор девочку, которой не исполнилось и года, и швырнула на ступеньки, ведущие на второй этаж поезда. Девочка скатилась вниз, её подняла с пола старшая сестра и передала на руки также вышедшему из купе голому по пояс мужчине.

По данным источника, семья проживает в Воронеже. Мужчине 53 года, женщине 36 лет. Начальник поезда вызвал полицию, семью высадили. Девочка получила серьёзные травмы, она находится в больнице Крымска.

В управлении на транспорте МВД России по ЮФО информацию подтвердили. Указано, что женщина находилась в состоянии опьянения.