Симферополь, , 17:14 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении на двух пассажиров поезда, задержан полицией в Крыму. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошёл в плацкартном вагоне поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь. Житель Воронежской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на своих попутчиков с ножом.

В результате нападения пострадали 22-летний житель Астраханской области и 18-летняя девушка, жительница Евпатории. Пострадавшим потребовалась помощь врачей. Девушка была госпитализирована с резаной раной ноги и кровопотерей, молодой человек после обработки раны на руке от госпитализации отказался.

Злоумышленник был задержан и передан транспортным полицейским Крыма на станции Владиславовка. Задержанный ранее не был судим и не привлекался за административные правонарушения. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови задержанного. В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде 15 суток административного ареста за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В дальнейшем, после проведения судебно-медицинской экспертизы, будет решаться вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности по факту о нанесении ножевого ранения девушке.

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