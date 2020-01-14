п.г.т. Арти, , 17:08 — REGNUM На Урале полностью восстановлено газоснабжение в посёлке городского типа Арти, после крупной аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Аварийно-восстановительные бригады завершили работы по восстановлению газоснабжения в 18:00 по местному времени. Все потребители подключены к газоснабжению», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария произошла в посёлке Арти 13 января. В тот день грузовая машина повредила газовую трубу малого давления. В результате аварии без газоснабжения остались 144 частных дома, в которых проживает 450 человек.

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