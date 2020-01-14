Кизляр, Дагестан, , 16:48 — REGNUM Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями отмечается в дагестанском городе Кизляре, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики. При этом в ведомстве пока не уточняют точное количество заболевших.

Между тем меры по недопущению распространения кишечной инфекции в Кизляре и Кизлярском районе обсудили в правительстве Дагестана. В ходе совещания было отмечено, что заболевание у пациентов протекает в легкой и средней формах, тяжелых случаев нет, сообщили в пресс-службе правительства.

Установлено, что все заболевшие употребляли некипяченую воду из крана. В настоящее время специалисты проводят подворные обходы, ведется эпидемиологическое расследование.

При этом замруководителя дагестанского управления Роспотребнадзора Лариса Пантина сообщила, что на одной из насосных станций в Кизляре уже приостановлена подача воды, качество которой не соответствовало санитарным нормам.

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Напомним, случаев массового отравления водой в Дагестане регистрируется по нескольку в год. Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в селе Новый Викри в Каякентском районе республики была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. Из 26 заболевших — 25 детей.