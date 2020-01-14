Волгоград, , 16:39 — REGNUM Двое мужчин утонули во время рыбалки в Волгоградской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

О пропаже двоих жителей Волгограда в полицию сообщила их родственница, после того как уехавшие на рыбалку в Городищенский район мужчины не вернулись домой и перестали выходить на связь.

Автомобиль пропавших был обнаружен возле водоёма. Сотрудники правоохранительных органов совместно со спасателями начали обследование местности.

Вызванные на место происшествия водолазы обследовали водоём и обнаружили тела пропавших мужчин. По предварительным данным, мужчины утонули. Точная причина смерти устанавливается. Начато расследование обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курской области с начала зимы на водоёмах утонули три человека, провалившись под лёд.

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