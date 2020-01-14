Воронеж, , 16:31 — REGNUM Приговор в отношении участников ОПГ, занимавшейся ограблениями банков, вынесен в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 14 января. Решение вынес Таловский районный суд, всего виновными признаны четыре жителя Воронежа.

Орудовали члены ОПГ с ноября 2016 года по апрель 2017 года на территории Воронежской, а также соседней Липецкой областей. Действовали в основном по одной схеме: одетые в камуфляж и балаклавы врывались в отделение банка, связывали скотчем сотрудниц и похищали из сейфов денежные средства. Также за обвиняемыми числится кража из магазина табачных изделий в Воронеже. Общий улов преступников составил более 1,1 млн рублей.

Задержаны обвиняемые были с поличным. Однако двое из четверых задержанных, находясь под домашним арестом, скрылись в Белоруссию. Оттуда их экстрадировали. Суд, рассмотрев дело, признал подсудимых виновными. Одному из осуждённых назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, ещё одному — 8,5 лет, третий получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Четвёртый участник банды отделался условным сроком в два года.