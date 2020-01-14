Москва, 14 января 2020, 16:10 — REGNUM Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом Голунов сообщил в своём Telegram-канале 14 января.
Допрос потерпевшего состоится 20 января в Следственном комитете.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голунов сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками полиции по пункту «в», части 3, статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
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