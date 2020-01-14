Исетский район, Тюменская область, , 16:08 — REGNUM В Тюменской области сельчанин запер сожительницу, чтобы та не дала показания против него по уголовном делу. Сейчас его обвиняют, помимо угрозы убийством, ещё и в незаконном лишении свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что 29 ноября 2019 года в ходе ссоры во дворе дома по улице Мира села Шорохово Исетского района 36-летний пьяный мужчина гонялся за сожительницей с топором. Его усмирил участковый, которого обвиняемый нецензурно оскорбил.

Мало того, 2 декабря 2019 года сельчанин закрыл сожительницу в доме, чтобы она не дала показания по уголовному делу за угрозу убийством. Опять на выручку пришёл участковый, который освободил потерпевшую лишь 13 декабря 2019 года.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), и ч. 1 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под стражей.