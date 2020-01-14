Карпинск, Свердловская область, , 16:08 — REGNUM В Карпинске задержан гражданин, которого подозревают в умышленном причинении тяжёлого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский» корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее, 7 января, в полицию поступило заявление от родственников потерпевшей, которые сообщили о пропаже женщины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сыщики установили, что время от времени пропавшая проживала с одним мужчиной.

В ходе опроса данный гражданин заявил, что женщина приходила на праздники, но затем ушла в неизвестном направлении. Однако в ходе осмотра его квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп потерпевшей, который был спрятан в вещевом ящике дивана.

В итоге мужчина признался, что во время застолья поссорился с любовницей и ударил её несколько раз по голове. Обнаружив, что женщина скончалась, он спрятал её труп в ящике дивана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области арестовали местную жительницу, обвиняемую в убийстве сожителя. Женщина нанесла молотком смертельные травмы мужчине.

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