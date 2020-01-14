Пхукет, Таиланд, , 15:59 — REGNUM В Таиланде российский турист Даниил Соловьев оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в медучреждение после падения с четвёртого этажа отеля на острове Пхукет. Об этом сегодня, 14 января, сообщает издание The Phuket News.

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Пострадавшего обнаружили спасатели — мужчина был без сознания, при падении он сломал правую руку. К моменту прибытия на место происшествия сотрудников полиции, турист уже был доставлен в больницу.

Как уточнил представитель полицейского ведомства, пострадавший в настоящее время находится в палате интенсивной терапии без сознания, но в стабильном состоянии.

Как свидетельствуют записи камер видеонаблюдения, установленных в отеле, перед падением мужчина находился в номере один.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один несчастный случай, только со смертельным исходом, произошёл с российским туристом в Таиланде в декабре 2019 года. Тело мужчины с переломом черепа было обнаружено стражами порядка у одного из кондоминимумов в курортном городе Паттайя. Известно, что он упал с шестого этажа. Личность погибшего установлена — это гражданин РФ Владимир Джумок.

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