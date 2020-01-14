Рязань, 14 января 2020, 15:55 — REGNUM Семь займов были оформлены на жителя Рязани без его ведома. Мужчина узнал об этом случайно — представитель микрокредитной компании позвонил заёмщику и сообщил о просроченной задолженности, сообщили 14 января в пресс-службе регионального отделения ГУ Банка России по ЦФО.
Как оказалось, кредиты были оформлены дистанционно на сайте организации. После проверки в Бюро кредитных историй рязанец выяснил, что на нём числятся ещё шесть договоров займа на суммы от семи до 20 тысяч рублей.
Специалисты советуют в таких случаях потребовать от кредитной организации провести внутреннее расследование, подать заявление в полицию и даже поменять паспорт.
Между тем, как сообщало ИА REGNUM, согласно статистике, банки России всё чаще стали отказывать гражданам в выдаче кредитов — в 2019 году этот показатель превысил 63,%.
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