Тюмень, , 15:44 — REGNUM Пенсионерка из города Ялуторовск пожаловалась СМИ на неподобающие условия, в которых ей приходится жить: без водопровода, канализации, теплоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Су СКР по Тюменской области.

Следственными органами организована проверка информации, изложенной в прессе, о возможных нарушениях прав пенсионерки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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