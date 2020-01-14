Ярославль, , 15:38 — REGNUM В Кировском суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух братьев 1983 и 1987 годов рождения. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

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Ярославцы создали своего рода финансовую пирамиду с сфере торговли автомобилями. Они предлагали жителям города приобрести автомобили ниже их рыночной стоимости. Цена машин варьировалась от 299 тысяч до 2 млн 300 тысяч рублей.

«В целях завладения чужими денежными средствами создавали видимость осуществления реальной предпринимательской деятельности по продаже автотранспортных средств. Привлекаемые от новых «покупателей» денежные средства частично использовались для покупки автомобилей предыдущим заказчикам, другая часть денежных средств использовалась подсудимыми по своему усмотрению», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Всего от действий мошенников пострадали 15 человек, которым причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей.