Ярославль, 14 января 2020, 15:38 — REGNUM В Кировском суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух братьев 1983 и 1987 годов рождения. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.
Ярославцы создали своего рода финансовую пирамиду с сфере торговли автомобилями. Они предлагали жителям города приобрести автомобили ниже их рыночной стоимости. Цена машин варьировалась от 299 тысяч до 2 млн 300 тысяч рублей.
Всего от действий мошенников пострадали 15 человек, которым причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей.