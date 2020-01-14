Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудница полиции получила условный срок за мошенничество. Женщина оформила на коллег десятки кредитов. От её действий пострадали около 30 человек.

Младший специалист связи в МВД России по Ростовской области имела доступ к базам данных донских полицейских. Информацию она использовала для оформления займов в микрофинансовых организациях. После задержания женщину уволили из правоохранительных органов, пишет Telegram-канал Baza.

Суд назначил ростовчанке 3,5 года лишения свободы условно.