Нур-Султан, , 15:18 — REGNUM Спасатели в Семипалатинске (Семее) и Кызыл-Орде готовятся к эвакуации населения из-за повышения уровня воды в реках. Об этом 14 января заявил заместитель главы комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Барат Дузакбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, на реках не встал лёд, что привело к зажорам, которые, в свою очередь, препятствуют прохождению воды. В настоящее время спасатели и полицейские готовятся к эвакуационным мероприятиям.

Дузакбаев добавил, что из-за повышения уровня воды в Иртыше с населением Семипалатинска были проведены разъяснительные работы о готовности к эвакуации.

Напомним, 13 января синоптики Казахстана предупредили о возможном наводнении в Кызыл-Ординской области. Уровень воды в Сырдарье в районе гидрологического пункта Жосалы приблизился к критической отметке.