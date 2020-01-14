Ярославль, , 15:09 — REGNUM Фрунзенский районный суд Ярославля вынес приговор жителю города Роману Асояну, обвиненному в вымогательстве и угоне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Подсудимый во главе преступной группы назначал через социальные сети встречи мужчинам от имени несовершеннолетней девочки. «Девочка» предлагала потерпевшим вступить с ними в интимную связь, однако по назначенным адресам жертв встречали вымогатели. Они били потерпевших, оказывали на них психологическое давление и требовали дать им деньги. Преступники угрожали распространить сведения о переписке с несовершеннолетними, а также обратиться в полицию. Жертв заставляли записывать видеообращения, где они рассказывали о намерении вступить в связь с несовершеннолетней.

При этом Асоян пользовался аккаунтом реальной девушки, которая передала ему пароль от своей страницы. В некоторых случаях вымогатели представлялись родственниками несовершеннолетней. У одного из потерпевших преступники забрали автомобиль, потребовав деньги за его возврат.

После задержания банды, Асоян признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Защита вымогателя настаивала на том, что банда делала благое дело, так как боролась с педофилами. Но суд в эти намерения не поверил.

«Вопреки доводам защиты, суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего Асояна Р. З. обстоятельства противоправность или аморальность поведения потерпевших. Судом установлено, что в каждом случае прибытие потерпевших на встречу к якобы несовершеннолетней девушке не являлось поводом для преступления, а напротив, было заранее спланировано подсудимым для завлечения потерпевших в определенное место и оказания на них давления в целях получения материальной выгоды», — говорится в приговоре суда.

В итоге суд приговорил главу банды к 6 годам колонии строгого режима.