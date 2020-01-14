Москва, , 14:58 — REGNUM В Москве проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

В пресс-службе рассказали, что вечером 13 января на юго-западе Москвы было найдено тело мужчины 1979 года рождения с травмами, несовместимыми с жизнью.

Опрошена родственница погибшего, находившаяся с ним в квартире во время ЧП, а также соседи. Назначена экспертиза.

Следователи отметили, что в квартире порядок вещей нарушен не был, следы борьбы отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве после падения с высоты погиб журналист из Испании Антонио Мануэль Санчес. Он работал в одном из российских агентств. Происшествие случилось на улице Кедрова у станции метро «Академическая».