Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM В екатеринбургской многоэтажке на Юго-Западе случился сильный пожар. Об инциденте корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 14:07 по местному времени. Из дома по улице Начдива Онуфриева экстренно эвакуировали 25 человек, включая одного ребёнка.

Обнаружилось, что в одной из квартир дома на четвёртом этаже сгорели личные вещи на площади в 10 кв. м.

Пожар ликвидировали три бригады спасателей из 11 человек. Потушить возгорание спасателям удалось к 15:00. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2020 года под Екатеринбургом сгорела квартира в двухэтажном доме. Погиб один человек.

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