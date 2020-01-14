Новокуйбышевск, Самарская область, , 14:53 — REGNUM Концентрация сероводорода в воздухе вечером 13 января в Новокуйбышевске на ПНЗ № 4 превысила норму в 1,5 раза. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

По сообщению пресс-службы ведомства, в других городах Самарской области концентрация загрязняющих примесей в воздухе была в пределах санитарных норм. Уровень загрязнения воздуха в этих городах оценивался как низкий.

Отмечается, что 14 января в большинстве городов региона ожидаются метеорологические условия, которые будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.

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