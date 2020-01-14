Ульяновск, , 14:44 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в контрабанде анаболических стероидов. Товар он получил из Португалии, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, ульяновец на одном из сайтов заказал запрещённые препараты для наращивания мышечной массы, перечислив запрошенную сумму через систему электронных платежей. В надзорном ведомстве отмечают, что посылка с препаратами была доставлена из Португалии.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»), ч. 3 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере»). Дело направлено в суд.

Известно, что фигурант уголовного дела ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Отметим, что в регионах России уголовные дела за контрабанду анаболических стероидов не являются редкостью. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Курганской области вынесен приговор врачу частной клиники за контрабанду стероидов из Белоруссии, он получил три года условного срока. В ноябре 2019 года житель Белгородской области был оштрафован на 100 тыс. рублей за контрабанду сильнодействущих веществ.