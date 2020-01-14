Тегеран, , 14:44 — REGNUM Власти Ирана арестовали по меньшей мере 30 человек, вышедших на улицы в знак протеста против уничтожения украинского самолета в небе над исламской республикой. Об этом 14 января сообщает Tansim.

«Около 30 человек были арестованы за участие в незаконных собраниях. Мы терпимо относимся только к законным акциям протеста», — подчеркнул в комментарии журналистам представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января вооруженные силы Ирана по ошибке уничтожили украинский пассажирский самолет со 176 людьми на борту. Официальный Тегеран признал свою вину за произошедшее.

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