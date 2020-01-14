Ульяновск, , 14:34 — REGNUM Петербурский музыкант Александр Красовицкий попал в аварию в Ульяновской области. Сообщение об этом вокалист рок-группы Animal Джаz опубликовал в Instagram.

Певец разместил снимок автомобиля с искорёженной передней частью. Он указал, что ехал вместе с другим музыкантом, Александром Заранкиным. ДТП случилось в районе посёлка Сурское.

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят», — написал музыкант.

Красовицкий добавил, что авария не повлияла на его тур.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупной дорожной аварии в Ленинском районе Ульяновска. В ДТП погибли два человека и пострадали ещё четверо.

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