Пекин, , 14:38 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Китая погибли по меньшей мере шесть человек, об этом 14 января сообщает агентство «Синьхуа».

По последним данным, причиной трагедии стал внезапный провал, образовавшийся на трассе, в который и угодил автобус. Помимо погибших 16 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь.

Официальная причина гибели людей будет установлена после расследования. В настоящее время спасательные службы устанавливают личности погибших и пострадавших.

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