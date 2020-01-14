Минск, , 14:27 — REGNUM Ввоз 13 кг наркотиков в Белоруссию обернулся для российского гражданина судебным приговором. Мужчина проведёт в колонии усиленного режима 14 лет, говорится в опубликованном 14 января сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Российский гражданин признан виновным в ввозе на территорию Белоруссии и Евразийского экономического союза 13 кг гашиша. В момент преступления он был на автомобиле и имел при себе €7 тыс. и 95 тыс. российских рублей, это имущество конфисковано.

Пограничники задержали мужчину в конце мая 2019 года на границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги». В его автомобиле нашли свертки с наркотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года российскую гражданку задержали на белорусско-польской границе со ста килограммами психотропного вещества экстази.

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