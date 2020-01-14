Москва, , 14:35 — REGNUM В центре Москвы в люке обнаружили тело мужчины, умершего около двух недель назад. Об этом 14 января сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, ранее в полицию обратился уроженец Дагестана 1961 года рождения с сообщением о сильном запахе из люка на пустыре на улице Леснорядская (расположена у станции метро «Красносельская»). В результате в люке обнаружили разложившийся труп неизвестного, умершего около двух недель назад.

Останки мужчины доставили в морг, где будет проведено исследование, по итогам которого объявят причину смерти. Личность покойного устанавливается.